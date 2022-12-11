Как пишет Politeka.net, Макс Михайлюк - известный украинский пилот и бизнесмен, который стал главным героем шоу "Холостяк". На проекте звезда выбрал победительницей гимнастку Дашу Ульянову, но паре не удалось построить отношения. Но после проекта Михайлюк женился на Даше Хлыстун, известной украинской модели. У пары уже родился первенец - дочь Ариана. Хлыстун, как и звёздный муж, активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Хлыстун решила поговорить с фанатами.

"Пока есть интернет, давайте поболтаем", - написала Даша.

"Где пропал ваш папа?", - спросил фанат.

"Нигде наш папа не пропал. Он не ведет Инсту, так как у него другие дела. P.S. Мы не развелись", - написала Даша в ответе.

Стоит отметить, что Михайлюк отправился защищать Украину от российских оккупационных войск. Как не странно, Макс пошел не в пилоты, а в десантно-штурмовые войска.

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