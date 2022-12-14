Как пишет Politeka.net, оно называется «Тихий вечер с Еленой Кравец» и выходит на телеканале Дом.

На днях в эфир вышел второй выпуск шоу, и его гостями стали директор YASNO Сергей Коваленко и энергетик Вадим Буглак, ресторатор и телеведущий, а сейчас военный Даниэль Салем, певец и волонтер Владимир Дантес. Музыкальной гостьей студии стала группа KAZKA.

Напомним, что в разговоре с Еленой Кравец Дантес признался , что думает об украинцах, которые продолжают говорить на русском языке, а Даниэль Салем разнервничался, когда ведущая задала ему вопрос о личном.

В комментариях к выпуску украинцы делятся эмоциями, которые вызывали у них гости студии и их разговоры и выражают удивление, что у Кравец теперь «свое шоу»:

«Елена, искренне благодарна за эту идею, показать, что настоящие герои среди нас! Не только звезды, а простые люди, которые всеми силами работают каждый день!», «Весь выпуск проплакала, мы выстоим, Украина победит! Ребята ВСУ – вы наши герои», «Ну какой же кайф! Так уютно, интересно и тепло от вас», «Так бы и не узнала, что теперь Елена Кравец имеет собственное шоу. Как же мне импонирует все увиденное!», «Миллионы раз за выпуск, и плакала и смеялась, Елена крутая и невероятная», «Елена, я так благодарна, что Вы решили сделать такое шоу".

Напомним, также сообщалось, что извинения Дорофеевой перед украинцами вызвали бурную реакцию.

Также сообщалось, что актриса Витовская чуть не поплатилась карьерой за свою позицию.

Кроме того, Politeka.net писала, что Потапу вспомнили отъезд в Испанию, когда он решил спеть об Украине.