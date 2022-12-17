Как пишет Politeka.net, Марта Адамчук - известная украинская певица, которая стала одной из четырех исполнительниц "Женского квартала". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Адамчук и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Марта показала эффектный образ в черной кофточке.

"А у вас тоже дни недель имеют цвета?)", - спросила Марта, обращаясь к украинцам.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии под публикации:

"Боже, какая же ты красивая", "Ага, как перемешанная палитра. И чтобы создать из этого месива шедевральный день, нужно постараться)). Да достаточно заглянуть в эти карие глаза, и краски сами ложатся так как надо))", "Да, конечно", "Невероятно просто", "Боже, какая вы красивая", "Так прекрасно, так волшебно и так красиво".

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