Певица Джамала после встречи с Джо Байденом обратилась к украинцам.

Как пишет Politeka.net, Джамала - известная украинская певица. Знаменитость недавно встречалась с президентом США Джо Байденом и его женой. Не забывает певица и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда рассказала неофициальном дне празднования новой музыки.

"Считаю, что сегодня неофициальный день празднования новой музыки. Почему?

Сегодня отбор!

Мы будем с вами выбирать, кто будет представлять Украину на Евровидении в Ливерпуле.

Пусть этот вечер станет открытием новых имен и феерическим музыкальным праздником для развития нашей культуры", - написала Джамала.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Роскошная Джа, как всегда", "Гордимся тобой, спасибо. Сагол. Крым это Украина", "Слава Богу, что наделил тебя, Джамало, музыкальным талантом, душевным светом и теплом, которыми ты делишься с нами и со всем миром. Поздравляю с наградой".

Напомним, Джамала доказала, что отсутствие света не может испортить планы украинцам

А еще Politeka сообщала, что Джамала призналась, о чем жалеет, когда находится вдали от сыновей

Также Politeka писала, что Джамала назвала свои критерии оценки участников Нацотбора на "Евровидение-2023"



