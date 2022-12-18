Как пишет Politeka.net, Алекс Топольский - известный западный бизнесмен, который стал главным героем шоу "Холостяк". Не забывает Топольский и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда решил обсудить с фанатами последний выпуск проекта, где были собаки.
"Было жалко собак", - написал фанат в сторис Алексу.
"Да, полностью согласен. У меня тоже есть что сказать по этому поводу", - написал Алекс в ответ.
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"Я вообще очень люблю животных. Всех. Но собак особенно. И я имею Кингстон, в котором я просто души не чаю", - продолжил Топольский.
"И когда я увидел отношение к этим бедным хаски, я был в полном шоке", - добавил звезда.
"У одного из собак была ранена нога. И она просто стояла и скулила. Абсолютно никому не было к ней дела", - продолжил Топольский.
"Этих несчастных собак просто эксплуатировали, потому кататись на них не было ни единого желания. Откровенно говоря, я катался с внутренним отвращением", - признался "Холостяк".
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