Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица и бывшая солистка группы "Время и Стекло". А недавно знаменитость развелась с Владимиром Дантесом и ушла к другу семьи - Мише Кацурину. После этого пара записала совместный трек-объяснение. Интересно, что с Дантесом Надя так не поступала. А теперь Дорофеева исполнила желание украинцев, поделившись видео с Мишей в ТикТоке, о чем ее просили под каждым постом.
"На «Чтобы не было» - уже 3 МЛН просмотров за 3 недели, благодарим всех!", - написала Дорофеева.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"а Миша знает, что это в ток ток?)";
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"самые искренние, с наступающими праздниками, чтобы никакие препятствия не помешали достижению задуманных целей";
"интересно, этот ток будет просматриваться с терапевтом";
"такие красивые. Песня у меня установлена как рингтон. Надя ты такая красавица";
"Надя, моя семья ждала свист ? Где он???? Мой папа разочарован".
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