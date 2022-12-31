Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица и бывшая солистка группы "Время и Стекло". А недавно знаменитость развелась с Владимиром Дантесом и ушла к другу семьи - Мише Кацурину. После этого пара записала совместный трек-объяснение. Интересно, что с Дантесом Надя так не поступала. А теперь Дорофеева исполнила желание украинцев, поделившись видео с Мишей в ТикТоке, о чем ее просили под каждым постом.

"На «Чтобы не было» - уже 3 МЛН просмотров за 3 недели, благодарим всех!", - написала Дорофеева.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"а Миша знает, что это в ток ток?)";

"самые искренние, с наступающими праздниками, чтобы никакие препятствия не помешали достижению задуманных целей";

"интересно, этот ток будет просматриваться с терапевтом";

"такие красивые. Песня у меня установлена как рингтон. Надя ты такая красавица";

"Надя, моя семья ждала свист ? Где он???? Мой папа разочарован".

@nadyadorofeeva На «Щоб не було» - вже 3 МЛН переглядів за 3 тижні 💔🇺🇦 дякуємо всім ! @Міша Кацурін ♬ оригінальний звук - nadyadorofeeva

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