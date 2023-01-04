Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая прекратила деятельность в россии и заявила о своей проукраинской позиции, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательное фото с елкой и поделилась своим желанием.

Как видно, на новой фотографии Светлана запечатлена в уютной комнате с роскошной высокой елкой, на которой сияют игрушки и мишура. Перед камерой артистка пояивлась в черно-белом клетчатом костюме, который состоит из пиджака и шортов, который подчеркнул стройную фигуру. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и задумчивый вид.

В подписи к публикации Лобода лаконично написала: "2023. Не подведи". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Все будет хорошо!".

"Все было, есть и будет Украина".

"Добро победит!".

"Такое красивое фото, захотелось повторить замысел".

"Люблю всем сердцем и душой, всегда с тобой, всегда я рядом".

"Все будет Украина! С новым годом! Все будет хорошо, даже лучше, чем мы надеемся".

"С Новым годом, с предстоящей победой!".

Напомним, "Хочется всем пожелать…": кума Лорак Подкопаева обратилась к украинцам из Америки.

Как сообщала Politeka, "Привыкла к камерам": звезда "1+1" Витвицкая показала подросшего щенка, который оконфузился в прямом эфире.

Также Politeka писала, что "Пронзительно до глубины": Санина из The Hardkiss довела до слез, исполнив свой хит в новогоднюю ночь.