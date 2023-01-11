Как пишет Politeka.net, Alyona Alyona - известная украинская рэп-исполнительница. Звезда прославилась благодаря своему альбому "Пушка", в который вошли хиты "Головы" и "Рыбки". А в этот раз артистка решила показать, как выглядела в детстве, поделившись кадрами. "ЖВЛ" решил опубликовать видео с детскими фото Alyona Alyona на своей страничке в Инстаграм.

"Alyona Alyona показала архивные детские фото и рассказала о своих достижениях

Артистка представила, каким бы у нее был диалог с самой собой, но из прошлого и показала в Instagram соответствующее видео.

А что бы вы сказали детской версии себя? Делитесь в комментариях", - было написано в публикации.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"О Боже, это что?";

"Люблю".

А до этого Alyona Alyona рассказала о детоксе.

"На несколько недель я хочу удалить Инстаграм с телефона и не реагировать на сообщения, не сидеть в директе, не проводить какие-то часы в ТикТоке, а просто создавать музыку без соцсетей", - написала артистка.

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