Как пишет Politeka.net, Jerry Heil (Яна Шамаева) - известная украинская певица, которая прославилась благодаря песне "Охрана - Отмена". А недавно артистка попробовала свои силы на Нацотборе на Евровидение, но заняла только третье место.
Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Яна поделилась фото, где позировала заплаканной.
"Не спрашивай, почему у меня заплаканные глаза", - написала Шамаева.
"Не спрашивай, ибо я скажу и сама.. Решила не давать интервью. Но телеканал позвал и я поняла, что один раз и метко - можно. Просто очень устала после этого. Но я ок", - продолжила Шамаева.
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"Ангелы не падают духом. Эту фразу я когда-то написала в тг в качестве идеи для мерча, имела время подумать над этим после падения (в оркестровую яму, - прим. ред.). И вы запомнили. Теперь думаю, может, это вообще название новой песни", - поделилась звезда, интригуя будущим релизом новой песни.
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