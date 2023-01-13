Певица Jerry Heil неожиданно появилась с заплаканными глазами и рассказала, что с ней произошло.

Как пишет Politeka.net, Jerry Heil (Яна Шамаева) - известная украинская певица, которая прославилась благодаря песне "Охрана - Отмена". А недавно артистка попробовала свои силы на Нацотборе на Евровидение, но заняла только третье место.

Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Яна поделилась фото, где позировала заплаканной.

"Не спрашивай, почему у меня заплаканные глаза", - написала Шамаева.

"Не спрашивай, ибо я скажу и сама.. Решила не давать интервью. Но телеканал позвал и я поняла, что один раз и метко - можно. Просто очень устала после этого. Но я ок", - продолжила Шамаева.

"Ангелы не падают духом. Эту фразу я когда-то написала в тг в качестве идеи для мерча, имела время подумать над этим после падения (в оркестровую яму, - прим. ред.). И вы запомнили. Теперь думаю, может, это вообще название новой песни", - поделилась звезда, интригуя будущим релизом новой песни.

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