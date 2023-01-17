То, что оккупанты посылают на войну в Украину опасных убийц, маньяков прямо из тюрьмы, уже ни для кого не секрет. Но то, что пропагандисты посвящают им целые сюжеты на федеральных каналах, шокировала украинского телеведущего Анатолия Анатолича. На своей странице в Инстаграм, он опубликовал кусочек сюжета о маньяке, который хочет воевать против Украины.

Анатолий Анатолич опубликовал сюжет российского федерального канала о серийном убийце и насильнике Михаиле Попкове, более известном как "Ангарский маньяк".

Он убил более 80 женщин и одного милиционера. Попков — бывший младший лейтенант мвс рф. Его приговорили к двум пожизненным срокам. Но теперь он готов идти воевать в Украину.

"Ведущая телеканала расия. Она говорит подводку к сюжету с гордостью, или мне показалось? У меня шок не от маньяка, а от того во что только превратилось их общество. Один большой коллективный Ангарский маньяк. Я хотел что-то написать, но пока не нашел в себе достойных мыслей. Каждый раз, когда думаешь, ну нельзя же спуститься ниже, а оно бац и можно", — написал Анатолий Анатолич.

Напомним, что Анатолич не сдержавшись, разнес российский шоу-бизнес.

Как сообщала Politeka, Анатолич вступился за свою знаменитую куму, которая долгое время спонсировала рф.

Также Politeka писала, что Анатолич пробежал марафон ради ВСУ и не смог сдержать слез.