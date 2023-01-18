Как пишет Politeka.net, Оля Полякова празднует день рождения, поэтому ее коллега и подруга Маша Ефросинина решила рассказать много интересного.

«Мала! Ну очень много несется по сети твоих прекрасных фото сейчас. У тебя ведь день рождения, и все знают, как всегда ты хочешь выглядеть на все сто! Мало того, тебе это круто удается!)

Но для меня ты родная и самая красивая на этом фото – ты сидела после двух дней наших съемок на улице, укутавшись во все одеяла мира, замерзла и устала, в своих раздумьях, что делать дальше…» - пишет Ефросинина.

После она рассказала историю представленного фото, когда поймала этот момент, а Олгьа просто подняла глаза.

«Помню, я подумала: "ну, никто же не знает ее такой". Я не знала. И даже до большого вторжения, когда мы уже успешно запустили взрослых девушек, ты все равно не была мне такой родной, какой стала за эти месяцы.

Хочу, чтобы все сегодня знали, что ты очень добра и чутка. Что твоей честности могут поучиться все, кто себя за таких только выдает, ведь это большая смелость – уметь в лицо говорить, что думаешь» - Поделилась Ефросинина.

Она подметила, что на самом деле Полякова ее учит в каком-то образе прощать, уметь насладиться моментом счастья, даже если он короткий.

Напомним, Ефросинина призналась, как знаменитый артист отказался сделать с ней фото

Также Politeka писала, что Полякова и Ефросинина обозлились на Огневич и публично высмеяли ее творчество

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