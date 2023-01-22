Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Оля и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз Оля похвасталась образом в белом, похваставшись новым аксессуаром - серьгой в виде украинского герба.

"Держимся! Вместе мы сила!", - написала Полякова под фотографией.

Фанаты, включая Машу Ефросинину, поставили более трех тысяч лайков и написали комментарии:

"Н - нежность";

"Молодец! Оля, горжусь тобой! Украина обязательно победит!";

"Олечка, ты прекрасная и великолепная".

А до этого Ефросинина поздравляю Олю с днем рождения.

"Мало! Ну очень много несется по сети твоих прекрасных фото сейчас. У тебя ведь день рождения, и все знают, как всегда ты хочешь выглядеть на все сто! Мало того, тебе это круто удается!)

Но для меня ты родная и самая красивая на этом фото – ты сидела после двух дней наших съёмок на улице, укутавшись во все одеяла мира, замерзла и устала, в своих раздумьях, что делать дальше…", - написала Маша.

Напомним, Ефросинина показала неожиданный кадр с настоящей Поляковой без косметики

А еще Politeka сообщала, что Полякова в платье с блестками необычно поздравила саму себя с днем рождения

Также Politeka писала, что Ефросинина призналась, как знаменитый артист отказался сделать с ней фото



