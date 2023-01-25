Как пишет Politeka.net, Святослав Вакарчук - известный украинский музыкант, который стал лидером "Океан Эльзы". Не забывает артист и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Святослав рассказал о планах, поделившись новым видео в своем блоге.

"С 23 января по 3 февраля в Лугано проходит важное событие – культурные дни Украины в Швейцарии.

Мероприятие проходит по инициативе Amicizia dei Popoli и патронату муниципалитета Лугано.

Главная художественная идея – создать символическое пространство, где переплетаются культуры швейцарского и украинского народа.

Проект направлен прежде всего на поддержку Украины и ее народа. Все средства от выставки и концертов будут направлены на гуманитарную помощь, медикаменты", - написал Вакарчук.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Когда будете в Риме?";

"Да смерть врагам!";

"Это замечательно!!!!!!!!!!!Где бы ни звучал Ваш голос,он дарит лучшие эмоции,послушать сольно, это особенный,его ждут с нетерпением,Сердцем с Вами,желаю,чтобы все прошло хорошо!!!";

"Мы вас ждем в Лиссабоне".

Напомним, Вакарчук рассекретил последнее сообщение от Дениса Монастырского

А еще Politeka сообщала, что лидер "Океан Эльзы" Вакарчук признался, чем долгое время занимается за границей

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