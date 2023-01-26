Как пишет Politeka.net, Святослав Вакарчук - известный украинский музыкант, который многие годы является лидером музыкальной группы "Океан Эльзы". Артист продолжает свои выступления в поддержку украинцев и ВСУ, а также часто дает интервью.

«Сегодня был в эфире @snidanok. В частности, говорили и об осуждении певицы Мэрием Герасименко за исполнение нашей песни» - написал под коротким роликом Вячеслав Вакарчук.

Поклонники в свою очередь выразили свое мнение:

«А 21.09.2019 прыгали на концерте в Минске... Больные люди😢; Спасибо за поддержку белорусов, очень надеемся увидеть вашу группу в Беларуси когда весь этот ужас закончится. Мы вместе с Украиной;

Это что происходит, не имею слов но твой вклад реально важен!; Святослав - Вы лучший! Героям Слава; Да, это другой мир, от которого мы отошли».

Ранее артист рассказал о подарке и последнем сообщении от Дениса Монастырского, с которым они были хорошо знакомы.

"Когда встретились, он вынес маленький футляр, в котором была старенькая детская скрипка. Тогда же рассказал, что это скрипка из музыкальной школы именно в Харькове. Школы, которую разбомбили россияне, а скрипка чудом уцелела... Откровенно, это был один из самых трогательных подарков, которые я получал за всю свою жизнь", – вспоминает Святослав Вакарчук.

Напомним, Соловий рассказала, во что превратилась ее карьера, видео.

Также Politeka писала, что любимица Вакарчука Соловий призналась, как волнуется перед концертами.

Как Politeka сообщала, любимица Вакарчука Соловий поделилась кадрами из ванной.