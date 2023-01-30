Как пишет Politeka.net, Ирина Сопонару - известная украинская актриса, которая снялась в сериале "Одного разу під Полтавою". Также звезда играет в "Женском квартале". А после начала полномасштабного вторжения Сопонару отправилась в Лондон, где пробыла довольно долгое время. Но спустя некоторое время Ирина вернулась в Украину и приступила к работе.
Не забывает звезда об Инстаграм, где в этот раз показала свою любовь. Как можно заметить, Ирина держала в руках своего домашнего любимца - кота.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Мур мяу";
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"Очень хорошо приемно смотреть удачного хорошего настроения и солнечного дня берегите себя, слава Украине";
"Две прекрасные кошечки";
"Ирка, пушка".
А до этого Ирина поздравила украинцев с Рождеством.
"Merry Christmas
В этом году, мне есть за что благодарить.
Спасибо ВСУ за то, что жива, и за то, что живы мои родные и близкие
Всем нашим защитникам и защитницам, желаю поскорее пробраться домой, праздновать победу
Благодарю Бога за возможность праздновать Рождество с семьей", - написала Сопонару под фото, где позировала в праздничном наряде возле рождественской елки.
Напомним, Сопонару из "Квартал 95" в кружевах не оставила украинцам шансов
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