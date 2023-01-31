Украинский радиоведущий Слава Демин в новом интервью назвал свою маму деспотом. В программе "Слава+" шоумен рассказал о сложном детстве и как из-за частых избиений в подростковом возрасте он сбежал из дома.
Ведущий поделился, что мама никогда не интересовалась его мнением и запрещала ему делать то, что нравится.
"Когда я был ребенком, меня никто не слушал, никому не было интересно мое мнение, чем я интересуюсь. Мне очень нравилась железная дорога, я ходил на детскую железную дорогу и меня мама туда не пускала, потом мне начало нравиться радио, и мне постоянно говорили фразу : "Да сколько можно, едва ли там, задолбал тем радио", - вспомнил ведущий.
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Кроме того, Слава Демин, едва сдерживая слезы, рассказал, когда у него ухудшились отношения с мамой и как он в 12 лет сбежал из дома.
"Мне хотелось свободы, меня держали в ежовых рукавицах. А мама что делала? Мама, работая в управлении внутренних дел Львовской области, она попросила следоков знакомых, чтобы они проследили за мной посмотрели, куда я хожу. "А, на вокзал, на железную дорогу? Хорошо". Все? А поговорить? Оно все накапливалось и накопилось до того, что в 12 лет я ушел из дома", – поделился Демин.
Слава Демин отметил, что спустя долгие годы смог простить маму, однако о примирении речи не идет. Сейчас он не подерживает с ней связь и воспринимает женщину как простого прохожего, а не близкого человека.
Тем не менее несколько раз Демин все же пробовал восстановить с мамой общение, но из-за ее сложного и деспотичного характера, эти попытки не обвенчались успехом.
"Я не хочу общаться с этим человеком. Для меня она стала как прохожий, ну вот он есть, ну хорошо. Я пытался несколько раз общаться с ней. У нее очень сложный характер и она деспот. Должно быть только так, как она сказала, безапелляционно. Мне такое общение не подходит. У меня нет моральной потребности с ней общаться", – сказал ведущий.
Напомним, ведущий Слава Демин объяснил, что не так даже с противниками путина.
Как сообщала Politeka, ведущий Слава Демин похвастался новой работой и ответил на все вопросы.
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