Сейчас Наталья Денисенко полностью перешла на украинский, прекратила общение со всеми россиянами и артистами-предателями.

Украинская актриса Наталья Денисенко, звезда сериала "Крепостная", от 24 февраля разорвала какие-либо связи с коллегами из россии и заявила, что для нее нет "хороших русских". Актриса ответила в интервью УНИАН, почему некоторые актеры предали Украину.

У известной украинской актрисы Наталки Денисенко было много коллег из россии, ведь раньше она работала с ними на одной съемочной площадке. Когда началась полномасштабная война, звезда надеялась на их поддержку, потому писала им всем. Впрочем, это было бесполезно.

Сейчас Наталья Денисенко полностью перешла на украинский, прекратила общение со всеми россиянами.

"Я не хочу вообще никого из них знать, никого видеть. Пусть они сидят закрытыми в своей россии и никогда не вылезают оттуда", - сказала украинская актриса.

Актриса также ответила, почему некоторые актеры и артисты предали Украину.

"Может, из-за денег. Например, как-то я писала актрисе Галине Безрук, чтобы она рассказывала своим подписчикам в соцсетях о войне в Украине, но она ответила, что не будет этого делать. Она сказала: "Я ничего не буду говорить, я не хочу потерять свою работу. Я хочу здесь работать. И у меня ребенок". Вот она живет в россии и молчит. Так же, наверное, Ани Лорак. У нее там, грубо говоря, нагретое место, вот поэтому она и предала Украину", - добавила актриса.

Напомним, что расстроенная звезда "Крепостной" Денисенко пожаловалась своей куме Мишиной на неприятность.

Как сообщала Politeka, Денисенко призналась, что помогает унять негативные эмоции пока муж служит.

Также Politeka писала, что Денисенко раскрыла свой заработок блогера, эксклюзивные данные.



