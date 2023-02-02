Его последнее сообщение в Инстаграмме датировано 24 апреля, пишет Politeka.net. В тот день Олег Винник поздравлял украинцев с Пасхой.
«Божье благословение на каждую семью, на защитников, на Победу!», - писал Олег Винник.
Впоследствии фронтмен группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин рассказал, что получил информацию о волонтерской деятельности Винника.
«На концерте во Львове мы собирали на медикаменты, на реабилитацию раненых выступали в клубе. И зашел террик и говорит: "Я перегоняю машины Олега Винника. Он покупает их там и перевозит в Украину», – рассказывал Харчишин.
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По некоторым данным, Олег Винник находится в Германии, и у него проблемы со здоровьем.
"То, что я слышала – у него серьезные проблемы какие-то по здоровью были. Я с Олегом общалась в начале войны. Мы хотели записывать и песни какие-то... У него очень болело то, что происходит в Украине. Я это точно знаю , потому что я с ним общалась", - рассказывала певица и подруга Винника Ольга Полякова.
Информацию о болезни Винника также подтвердила телеведущая Мила Еремеева.
«Я знаю, что с ним происходит сейчас… Там дело не в каких-то патриотических историях, нет. Олег – он украинский артист, он поддерживает Украину. Но пока у него перерыв, связанный абсолютно со здоровьем и всем остальным», - говорила она.
А вот один из друзей даже опубликовал фото Винника, помогающего ВСУ.
В свою очередь, украинцы, обсуждая исчезновение Винника, высказывают мнения, что им сейчас вообще не до него, а также говорят, что у певца есть большая армия поклонников, и его молчание – это не очень хорошо по отношению к ним.
«Сейчас больше интересует, как там наши ребята на фронте и отнюдь не Винник», «Он еще осенью объявил, что заболел и отменил концерты. Каждый человек может заболеть и не знает когда», «Верим! Вынужденный перерыв», «Даже если заболел, то должен хоть морально поддержать! А ему, наверное, нечего сказать!», «Никогда он мне не нравился, разве что моей 80-летней маме. Уехал из Украины - и стало светлее, на его место 10 придет новых модных и гораздо талантливее!», «Даже вспоминать не хочется о нем», «Олег, скажите хотя бы вы жив и здоров?», - комментируют украинцы исчезновение певца .
Напомним, фанаты Олега Винника сделали романтическое видео.
Также сообщалось, что Полякова нашла замену Олегу Виннику.
А "тайная" жена Олега Винника недавно принимала поздравления.