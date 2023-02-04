Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А теперь стало известно, что Оля станет ведущей кулинарного шоу. Об этом сообщили на страничке "ЖВЛ" в Инстаграм.
"Певица Оля Полякова вместе с харизматичным шефом Владом Мицкевичем станут ведущими в новом шоу на ТЕТ под названием «Он готовит, она руководит»
Из названия ясно, что женщины будут управлять своими мужчинами на кухне", - написали в публикации.
Фанаты поставили сотни лайков, включая жену Дмитрия Монатика и Злату Огневич, и написали комментарии:
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"Очень смешно, в стране война, а они новое шоу!я в шоке! кому-что, конечно! Бог всем судья!".
А ранее мы писали, что Оля Полякова ответила хейтерам, которые ее ругали из-за того, что она презентабельно выглядит.
"Всем привет, дорогие мои, вчера мне много людей написали о том, что: "Ой, вы такая красивая, а это все некстати. Дорогие мои, я в Киеве, я на съемках, это моя работа, моя работа в том числе быть красивой. И вы делайте свою, ибо если мы все перестанем работать, то это будет фигня", - рассказала Оля в своем сторис.
Напомним, Полякова в маленьком платье впечатлила украинок помолодевшим видом
А еще Politeka сообщала, что Ефросинина с Поляковой удивили реакцией на обиды и наглость: показательное видео
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