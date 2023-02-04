Популярная певица Настя Каменских решила поделиться новым кадром и заговорила о своей жизни.

Настя Каменских впервые за долгое время обратилась к фанатам и заговорила о своей работе. По ее словам, нынешний тур по украинским городам "Я-Украина" занимает особое место в ее жизни. Песня всегда согревала душу и сердце нашей невероятно поющей нации.

«Для меня петь для вас, вместе с вами и ради родной страны – это то, что придает крылья.

Также во время тура вас будут ждать благотворительные лотереи, приобщившись к которым, вы сможете выиграть невероятные лоты от меня. Среди этих лотов добра (как я их называю) также будут украшения. И дальше буду делиться с вами деталями о туре» - поделилась Каменских.

Она сопроводила обращение специальной обложкой, созданной для ее тура, что обсудили в сети украинцы:

«Что ж, ждем, что будет дальше; А Сумы когда?; Очень ждем уже тур; Большое спасибо принцесса;

Все время без Потапа; Давно вас не было видно».

Ранее Каменских поделилась рождественским кадром, сделанным дома у елки, однако получила множество вопросов о том, куда делся ее супруг. Ранее ее уже не раз спрашивали: куда пропал Потап? Самого артиста высмеяли за побег из Украины и возвращение только спустя полгода.

"Утро Рождества! Поздравляю всех, кто празднует сегодня! Пусть мир воцарится в нашей Украине и в душе каждого украинца", — написала певица.

Напомним, Каменских на фону слухов о разводе с Потапом объяснила, почему они долго не появлялись вместе

А еще Politeka сообщала, что Каменских в канун Нового года обратилась к украинцам с сильным посланием

Также Politeka писала, что Каменских рассказала о необычной встрече с украинками в Лондоне, видео