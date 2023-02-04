В этот раз ведущий вспомнил о прошлом, а также заговорил о финале "Холостяка" вместе со своей супругой. Он представил короткий семейный ролик с любимыми детьми, опубликовав его в Инстаграм.

«Пару недель назад все увидели финал «Холостяка» 🌹 И сегодня хочу вспомнить тот день, когда мы с любимой и детьми принимали гостей у себя ☕️🧁🍋

Согласитесь, как все-таки по пятницам не хватает самого романтичного проекта? 😌» - пишет Григорий.

Украинцы выразили свое мнение по поводу увиденного ролика:

«Начали пересматривать сезон с Ксению Мишиной. Это шедевр. Блестящая работа всех без исключения. Ведущий блестящий; Да, пятница стала скучнее без «Холостяка»🥲😄

Ждешь, смотришь, радуешься за пару, а потом раз и нет пары, единственная за 12ть сезонов создала семью и то уже разбежалась; Думаю, что все ждут нового сезона 😍».

Ранее мы писали, украинская певица Яна Шемаева, которая известна как Джерри Хейл, прославилась исполнением каверов на песни популярных исполнителей и продолжает привлекать внимание. Артистка старается общаться с фанатами в сети и часто делится новыми кадрами.

Исполнительница появилась на специальном шоу вместе с Григорием Решетником "Як ти?", заинтересовав поклонников. Сам телеведущий решил поделиться также отрывком из закулисной жизни.

Напомним, что произошедшее с Jerry Heil ошеломило Надю Дорофееву, Викторию Булитко и других звезд.

Также сообщалось, что Jerry Heil показала, как изменилась ее внешность за шесть лет.

Также Politeka.net писала, что Alyona Alyona устроила эффектные танцы из Jerry Heil, кадры.