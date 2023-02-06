В интервью LiRoom артист Олег Скрипка заявил , что путин поспешил напасть на Украину и "надорвался", но у нас есть еще одна большая проблема.

"По моему мнению, у нас есть еще второй наш враг (и соответственно первый союзник Путина и России) — украинский идиотизм и рагулизм. Из того, что я наблюдаю, у людей где-то баллов на 10 повысился IQ. Не знаю, может, просто большинство идиотов уехали, а остались умнее. Но даже по знакомым оставшимся здесь я вижу — они сильно поумнели", — считает музыкант.

В качестве примера лидер "Вопли Видоплясова" привел обучающую практику в некоторых течениях буддизма: когда ученик довольно тупой, учитель бьет его палкой по голове.

"И я считаю, что мы достали эту дубину, серьезно получив не только по голове, но и всюду. И нам было это нужно, иначе мы бы просто исчезли как нация. Я не знаю выживем ли мы, но сейчас у нас гораздо больше шансов выжить, чем было до 24 февраля. Если сравнивать наше состояние с болезнями, то после этой войны мы будем иметь сильный иммунитет, в том числе к собственному идиотизму. Такая радикальная точка зрения — сугубо мое личное мнение. Конечно, я шучу и говорю метафорами. И важно это понимать. У каждого из нас есть свои иллюзии и аллюзии в уме. Я предлагаю, делюсь таким вот своим делириумом", — добавил Олег Скрипка.

Напомним, что Олег Скрипка назвал украинских артистов, которые исполняют песни на русском, не украинцами.

Как сообщала Politeka, на свое 35 летие группа "Вопли Видоплясова" и сын Олега Скрипки Устим выпустили совместный клип.

Также Politeka писала, что Олег Скрипка презентовал новый клип в кардинально измененном имидже.