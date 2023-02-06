В интервью LiRoom артист Олег Скрипка заявил , что путин поспешил напасть на Украину и "надорвался", но у нас есть еще одна большая проблема.

"По моему мнению, у нас есть еще второй наш враг (и соответственно первый союзник Путина и России) — украинский идиотизм и рагулизм. Из того, что я наблюдаю, у людей где-то баллов на 10 повысился IQ. Не знаю, может, просто большинство идиотов уехали, а остались умнее. Но даже по знакомым оставшимся здесь я вижу — они сильно поумнели", — считает музыкант.

В качестве примера лидер "Вопли Видоплясова" привел обучающую практику в некоторых течениях буддизма: когда ученик довольно тупой, учитель бьет его палкой по голове.

Олег Скрипка

"И я считаю, что мы достали эту дубину, серьезно получив не только по голове, но и всюду. И нам было это нужно, иначе мы бы просто исчезли как нация. Я не знаю выживем ли мы, но сейчас у нас гораздо больше шансов выжить, чем было до 24 февраля. Если сравнивать наше состояние с болезнями, то после этой войны мы будем иметь сильный иммунитет, в том числе к собственному идиотизму. Такая радикальная точка зрения — сугубо мое личное мнение. Конечно, я шучу и говорю метафорами. И важно это понимать. У каждого из нас есть свои иллюзии и аллюзии в уме. Я предлагаю, делюсь таким вот своим делириумом", — добавил Олег Скрипка.

Популярные статьи сейчас

Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."

"У вас убогости больше, чем у всех вместе взятых": скандальная пресс-офицерша ГНСУ грубо ответила украинцам

Как вернуть деньги: В "Нафтогазе" ответили, что делать украинцам с недобросовестными поставщиками

Резникова могут уволить с должности министра обороны Украины: кто, вероятно, займет его место

Жертв стало больше: подробности обстрела центра Харькова
Показать еще

Олег Скрипка

Напомним, что Олег Скрипка назвал украинских артистов, которые исполняют песни на русском, не украинцами.

Как сообщала Politeka, на свое 35 летие группа "Вопли Видоплясова" и сын Олега Скрипки Устим выпустили совместный клип.

Также Politeka писала, что Олег Скрипка презентовал новый клип в кардинально измененном имидже.