Как пишет Politeka.net, Влад Яма - известный украинский танцор и хореограф, который судит "Танці з зірками", а до этого был в кресле судьи "Україна має талант". А после полномасштабного вторжения Влад взял ребенка и жену, уехав в США. При этом танцор заверил, что ему удалось законно покинуть Украину, хотя это вызвало вопросы у его коллеги по сцене. Находясь в Америке хореограф постоянно показывает, как помогает Украине, хотя это не спасает его от критики, что практически уже год не приезжает на Родину.
А недавно Влад опубликовал новые сторис, из-за которых снова нарвался на критику.
"О, класс. Наверное, тяжело на украинском языке общаться...", - написал фанат.
"Снова за рыбу деньги", - ответил лаконично Влад.
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Также танцор решил показать, как его хвалят в ответах.
"Не понимаю этот срач. Вчера в Нью-Йорке на встрече благодаря харизме Влада заработали более 20 тысяч долларов, это не считаю ту работу, которую он делал целый день как ведущий, с которой деньги пойдут на поддержку Украины", - написал фанат, восхищаясь работой Влада в США.
"Всегда чувствовал, что адекватные люди существуют", - написал в ответ Влад.
Напомним, Тарас Цымбалюк жестко ответил украинцам на критику и вступился за Влада Яму
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