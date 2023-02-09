Украинский танцор и хореограф Влад Яма, который судит проект "Танці з зірками", снова нарвался на критику.

Как пишет Politeka.net, Влад Яма - известный украинский танцор и хореограф, который судит "Танці з зірками", а до этого был в кресле судьи "Україна має талант". А после полномасштабного вторжения Влад взял ребенка и жену, уехав в США. При этом танцор заверил, что ему удалось законно покинуть Украину, хотя это вызвало вопросы у его коллеги по сцене. Находясь в Америке хореограф постоянно показывает, как помогает Украине, хотя это не спасает его от критики, что практически уже год не приезжает на Родину.

А недавно Влад опубликовал новые сторис, из-за которых снова нарвался на критику.

"О, класс. Наверное, тяжело на украинском языке общаться...", - написал фанат.

"Снова за рыбу деньги", - ответил лаконично Влад.

Также танцор решил показать, как его хвалят в ответах.

"Не понимаю этот срач. Вчера в Нью-Йорке на встрече благодаря харизме Влада заработали более 20 тысяч долларов, это не считаю ту работу, которую он делал целый день как ведущий, с которой деньги пойдут на поддержку Украины", - написал фанат, восхищаясь работой Влада в США.

"Всегда чувствовал, что адекватные люди существуют", - написал в ответ Влад.

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