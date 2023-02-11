На своей странице в Instagram Елизавета Глинская рассказала, как приготовить французский десерт под названием "Плавающий остров" или "Иль Флотан" - это заварной крем "Англез" в сочетании со швейцарской меренгой.

Для крема "Англез" нам понадобятся следующие ингредиенты:

300 мл сливок (1,2 стекла, 30-35%)

300 мл молока (1,2 стекла)

1/2 стручка ванили

100 г желтков (5 шт.)

40 г сахара (1,5 ст. л. с горкой)

Для швейцарской меренги:

150 г белка (5 шт.),

100 г сахара (4 ст. л. с горкой)

цедра лимона

1 ч. л. лимонного фреша

Сначала готовим крем. Смешайте желтки с сахаром, добавьте молоко, сливки, семена ванили и перемешайте. Поставьте смесь на средний огонь и при постоянном помешивании доведите до температуры 82-83°С или до появления первых пузырьков. Важно не доводить массу до кипения. Снимите смесь с огня, процедите через сито. Накройте пленкой и уберите в холодильник на 8-10 часов.

Для меренгИ снимите цедру с лимона, добавьте сахар, белок, лимонный фреш и перемешайте. Поставьте смесь на паровую баню, на медленном огне и при постоянном помешивании доведите до температуры 60-62С – сахар должен раствориться. Снимите смесь с бани, процедите через сито и взбейте до стойких пиков.

В конце собираем десерт. Налейте в глубокую миску крем "Англез", выложите сверху меренгУ в виде острова. Обожгите меренгУ с помощью газовой горелки. Задекорируйте ягодами или орехами.

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