Музыкант Артем Пивоваров объяснил, что он делает все для того, чтобы сохранить нашу культуру и этнокод.

Украинский певец Артем Пивоваров славится эмоциональными речами во время своих выступлений. На личной странице в соцсети Instagram Пивоваров поделился видеофрагментом, в котором с сильным возмущением ответил тем, кто говорит, что "концерты не ко времени".

Музыкант объяснил, что он делает все для того, чтобы сохранить нашу культуру и этнокод. А "диванных критиков", мягко говоря, попросил также делать что-то для нашей страны, или ждать молча своей победы.

Артем Пивоваров подчеркнул, что война продолжается и мы должны понимать, что победа не постучися к нам в дверь сама. Сейчас мы должны объединяться любым способом. Мы должны быть достойными детьми для нашей страны, защищать нашу страну, поддерживать военных, потому что мы их тыл. Каждый должен делать то, что умеет лучше.

"Я не хочу видеть войну в этой стране. Поэтому я буду делать все для того, чтобы поддерживать нашу армию, сохранять нашу территорию и целостность. Буду выпускать музыку и песни, сохранять нашу культуру, сохранять нашу айдентику, сохранять наш этнокод. Поэтому закройте свои рты и помогайте нашей стране! Или ждите дома своей победы. А мы будем делать все для того, чтобы приближать ее. Поднимите свою жопу и сделайте что-то для страны!" – сказал довольно эмоционально со сцены Артем Пивоваров.

Напомним, что Артем Пивоваров в кругу детей удивил уроком истории, украинцы в восторге.

Как сообщала Politeka, Артем Пивоваров эмоционально отреагировал на освобождение родного города.

Также Politeka писала, что Артем Пивоваров после премьеры с Поляковой удивил откровением.



