На своей странице в Instagram Тина Кароль опубликовала фотографию, которая вызвала бурю эмоций у ее поклонников. На снимке артистка запечатлена в образе нежной и романтичной женщины, позирующей на фоне изображения с концерта.

Фото собрало множество лестных комментариев от поклонников, которые отметили, что Тина выглядит очень красиво и утонченно.

«Смелость украинцев – это понятия, которые будут изучать в учебниках. Мы все – часть смелости, что есть Superpower. Каждый делает свое дело как лучшее, где каждый Superstar.

Быть частицей супер силы нации, быть частицей фильма "Superpower" вместе с командой – это всегда ответственно, это радость и честь!» - поделилась Кароль.

Это не первый раз, когда Тина Кароль удивляет своих поклонников своей красотой и стилем. Фанаты артистки не перестают восхищаться ее талантом:

«Лучшая; Имя Тина Кароль уже раздается в разных уголках мира👏; Такое участие в кинофестивале – это мощный месседж на весь мир. Крик об Украине, ее мужестве и ее настоящем;

Girls power! Let's go!🔥👏; Люблю; Главное - написать правильные учебники, не забыв настоящих героев; Очень грустно и болезненно за всех, кто отдал жизнь за борьбу».

Также на фан-странице в Instagram появились новые кадры, так Тина Кароль позировала перед объективами прямо с Берлинского кинофестиваля 2023 года. Она посетила премьеру документального фильма "Суперсила" Шона Пенна о полномасштабном вторжении России в Украину.

На видео артистка позирует вместе с командой проекта.

Напомним, Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.

Как сообщала Politeka, Кароль озадачила украинцев неловкими высказываниями о личной жизни.

Также Politeka писала, Кароль без макияжа и в домашней одежде решилась показать настоящую себя.