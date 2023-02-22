После она поблагодарила людей, которые устроили для нее теплую встречу и дали возможность присоединиться к благотворительной миссии.

Недавно Оля Полякова неожиданно навестила украинских военных, которые проходят реабилитацию в Национальном реабилитационном центре UNBROKEN Ukraine во Львове.

Несколько месяцев назад люди со всего мира собирали средства на протезирование военных в этом центре, а сейчас здесь специалисты борются за каждое новое движение тех, кого покалечила война.

После этого Ольга провела также не менее важные встречи.

«Это особые эмоции, когда ты встречаешься с военными, особенно ранеными. Ты видишь ту жертву, которую они принесли ради своей страны» - призналась Полякова, появившись перед военными.

После она поблагодарила людей, которые устроили для нее теплую встречу и дали возможность присоединиться к благотворительной миссии.

«Рада быть послом центра @unbroken.ukraine и помогать нашим военным. Спасибо @dianovmiha за приезд и поддержку. Нас всех объединило только одно желание — помочь украинцам, которые из-за войны нуждаются в этом больше всего» - написала Ольга в Инстаграм.

Отметим, ранне мы писали детальнее, как украинская певица Оля Полякова с морпехом Михаилом Диановым посетила Национальный реабилитационный центр, для которого собирала средства на протезирование украинских военных. Трогательными кадрами знаменитость поделилась на личной странице в соцсети Инстаграм.

Напомним, что Оля Полякова из Грузии обнадежила украинцев.

Как сообщала Politeka, Полякова в Грузии сделала неожиданное открытие и вспомнила Сердючку.

Также Politeka писала, что Полякова устроила горячие танцы со своим партнером, оказавшись вверх ногами.