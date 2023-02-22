Украинский трэвэл-блогер Дмитрий Комаров из "Мир наизнанку" поделился новым фрагментов фильма "Год".

Как пишет Politeka.net, Дмитрий Комаров - известный украинский трэвел-блогер и звезда "Мир наизнанку". Не забывает звезда и об Инстаграм, где в этот раз знаменитость показал еще один фрагмент фильма "Год" об украинской войне.

"Друзья, продолжаю вас знакомить с героями документального проекта Год. Людьми, которые каждый день творят нашу историю и приближают нашу Победу.

На видео - Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант, Герой Украины Николай Николаевич Олещук. Человек, охраняющий наше небо и спасающий от вражеских ракет. Генерал покажет установку IRIS-T, эффективно сбивающую враждебные воздушные цели", - написал Комаров.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"А как же военные секреты";

"Не палите маскировку ПВО! Еще немножко рано!";

"А можно хоть чуть-чуть местность блюрить!!!

Или с танковым не научило? плюсы продакшн включайте мозги!!!!";

"День добрый! Если будет возможность – то переведите пожалуйста этот фильм на английский (или хоть субтитры). Мои иностранные друзья хотят тоже посмотреть фильм";

"С большим нетерпением жду фильма. Огромное спасибо за труд".

Напомним, Комаров наглядно показал, чем военные сбивают вражеские ракеты

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