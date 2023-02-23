В этот раз популярная артистка решила показать, как проводит время между съемками.

После того, как Ольга вернулась жить в Киев, она стала чаще участвовать в различных новых проектах и впечатляет образами. Также звезда стала чаще записывать видео в Инстаграм, общаяясь с аудиторией и веселя их различными жизненными мометами.

"Я на месте, выступаем, приехала. Ехали всю ночь на поезде и вот уже съемка, работает!" - поделилась Полякова после того, как сменила образ.

Далее она без лишнего пафоса показала, как в перерыве между съемками ест оставшуюся еду, чем насмешила своих коллег.

"Секрет вкусной еды от Поляковой. С общего корыта вкуснее намного" - пошутила артистка.

Недавно Оля Полякова неожиданно навестила украинских военных, которые проходят реабилитацию в Национальном реабилитационном центре UNBROKEN Ukraine во Львове.

Несколько месяцев назад люди со всего мира собирали средства на протезирование военных в этом центре, а сейчас здесь специалисты борются за каждое новое движение тех, кого покалечила война.

После этого Ольга провела также не менее важные встречи.

Напомним, что Оля Полякова из Грузии обнадежила украинцев.

Как сообщала Politeka, Полякова в Грузии сделала неожиданное открытие и вспомнила Сердючку.

Также Politeka писала, что Полякова устроила горячие танцы со своим партнером, оказавшись вверх ногами.