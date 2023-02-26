Популярный украинский телеведущий Дмитрий Комаров, который за свою карьеру путешественника объездил едва ли не весь мир и показал его телезрителям, теперь занимается совершенно другим. Как оказалось, с начала полномасштабной войны в Украине Дмитрий ездил по стране и снимал новый документальный проект, который зрителям показали к годовщине полномасштабного вторжения рф 24 февраля.

Так, в сети разошелся один из фрагментов этого документального фильма, на котором Дмитрий берет интервью у главы разведывательного управления Кирилла Буданова. Однако, внимание привлекает не ведущий и его собеседник, а очаровательный черно-белый котик, который, как оказалось, живет в Главном управлении разведки.

По словам Буданова, этот кот живет в учреждении уже давно, а зовут его Гюнтер. "Это местный кошара, это не котик. Он здесь родился и живет здесь. Он просто гуляет по территории", – говорит Буданов. Также глава ГУР отметил, что Гюнтер – это настоящий боевой кот. Пушистый разведчик даже пережил ракетный удар, однако сейчас с животным все хорошо.

В ответ на это Комаров пошутил, что этот котик знает больше государственных тайн, чем кто-либо. И Буданов это с улыбкой подтвердил.

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