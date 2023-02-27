Елизавета Глинская показала, как приготовить легкий домашний майонез.

"Любите салаты с майонезом? Давайте приготовим домашний соус - без консервантов и добавок ☝️ А еще я покажу, как сделать домашний майонез менее жирным😉", — пишет звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобятся такие ингредиенты:

40 г желтка (2 шт.)

1 ч. л. горчицы

300-320 мл растительного масла

1 ч. л. сока лимона

соль (по вкусу)

100 г белого йогурта или нежирной сметаны

Сперва взбейте желтки с горчицей. Продолжая взбивать, добавьте лимонный сок, тонкой струйкой влейте 1/2 часть растительного масла. Добавьте небольшими порциями йогурт и оставшуюся половину растительного масла, чередуя их. Взбейте соус до нужной консистенции. Доведите майонез до вкуса солью и лимонным соком.

Украинцы в комментариях оценили рецепт:

"Спасибо большое за рецепт! Майонез получился плотненький, классный";

"Сделала только что майонезик, и "о,чудо"!!!! Наверное, впервые за последнее время получила не масляный вкус, воздушный, густой и легкий (насколько это возможно). Теперь только так, и только с йогуртом!";

"Спасибо за подсказку с йогуртом! Делала всегда так же, только без йогурта, и было жирновато. Но в любом случае, он лучше магазинного)"

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