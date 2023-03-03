Украинский певец Виктор Павлик вместе с женой Катериной Репяховой часто показывают в сети, как они живут, чем увлекаются и что происходит в их жизни. При этом нередко Катерине пишут критику или высмеивают ее семью.

На подобные выпады девушка так же реагирует пубилчно, делится различными неприятными моментами и высказывает свое мнение. В этот раз Катерина ответила на слухи о развязном поведении супруга Виктора Павлика.

Напомним, девушка почти на тридцать лет моложе него и является для артиста уже четвертой женой.

«Смейтесь, увы-увы. Только муж бегает по паркам и пытается знакомиться с девушками. Весь Киев в курсе. Кохання!» - написала одна из девушек Катерине.

«А как вам такой комментарий вчера?» - просила Репяхова, посмеявшись над замечаниями. После она добавила, какие вещи ей пишут и другие девушки.

Мы писали, после годовщины вторжения оккупантов на наши земли Катерина решила поделиться постом в Инстаграм с личными замечаниями.

Она также рассказала, что главная особенность этой книги – это не установленная цена, ведь все полученные средства будут направлены на помощь ВСУ.

Напомним, что молодая жена Виктора Павлика нарвалась на хейт из-за ринопластики.

Как сообщала Politeka, молодая жена Павлика засветила фигуру в купальнике.

Также Politeka писала, что молодая жена Павлика расмешила кадрами с маленьким сыном.