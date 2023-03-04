Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица, которая воспитывает двоих детей - Алису и Машу. А вчера старшей дочери исполнилось 18 лет, поэтому Оля трогательно поздравила Машу с днём рождения. Не забывает Полякова и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Оля опубликовала видео, где рассказала стих о россиянах, насмешив украинцев.

"С Весной, дорогие мои! Пусть она принесет нам победы, а нашим врагам дули с маком)))

Спасибо Петр Мага за наш замечательный дуэт. Продолжение следует", - написала Полякова под кадрами.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Где вдохновение столько взять, чтобы красоту такую сказать. Молодец Вы славная Оля! Потому что именно у вас сильная воля! Вы нас всех вдохновляли, улыбку подарили!";

"Оля, ты талантище";

"Спасибо за стихотворение Оля, очень хорошие слова в этом стихотворении, все будет Украина";

"Нас и Боженька пожалел тёплой зимой! Слава моей Украине!!!!";

"Оля!!! Талантливый человек… талантлив во всем!!!! Стихи вы читаете не хуже, чем поете!!!! Радуйте нас и стихами!!! У вас выходит это суперово!!!".

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