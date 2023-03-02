Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица. У звезды есть двое детей - Маша и Алиста. Старшей дочери Маше сегодня, второго марта, исполнилось 18 лет. Звезда решила поздравить свою совершеннолетнюю дочь в своем Инстаграм.
"Моя Маруся, девочка, сегодня взрослая! Все детство ты слышала фразу исполнится 18 можешь делать все, что хочешь, а пока….. сегодня этот день настал! Можешь делать все что угодно, мечтать, достигать, любить, лететь, быть страстной и вдохновенной, импульсивной, действенной какой угодно, главное будь здорова моя девочка, пусть тебя оберегает вселенная, а ты спасибо ему и проси что угодно, он дает, мечтай смело, масштабно, нескромно!", - написала Оля.
Фанаты, включая жену Дмитрия Монатика, Владимира Остапчука, Лилию Ребрик, Анну Тринчер и других звезд, поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Поздравляем, Олечка наших девочек!Родились в один день! Береги Боже!";
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"С днем рождения ! С днем рождения! Маша";
"Самое лучшее пожелание! Чтоб все так и было!!";
"Поздравляем вашу дочь!! Мира, здоровья, счастья!! Доброй судьбы";
"судя по ее ток току, она очень помешана на интиме. сейчас такая молодежь? с Днем рождения дочери!".
Напомним, дочь Оли Поляковой показала своего парня, впечатлив видом
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