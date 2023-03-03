Как пишет Politeka.net, Слава Каминская - известная украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы", в которой пела 15 лет. Но перед началом полномасштабного вторжения группа распалась, а после начала полномасштабной войны Слава уехала из Украины с детьми, отправившись в Нидерланды. При этом артистка остается там и сейчас, временами делясь новыми кадрами в своем Инстаграм. А в этот раз звезда показала сына Леонарда, где он позировал на пляже.

"Вынужденный отпуск" когда-то хотелось приехать в другую страну, чтобы отдохнуть от быта и работы, а теперь вернуться домой – это самая заветная мечта. Многие вынуждены находиться за границей, но это не радует. Я очень жду окончания этого кошмара и нашей победы", - написала Слава под публикацией.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Дай Бог, поскорее Славочка. Пусть этот ужас уже закончится для наших людей и все вернутся в дом";

"В Киеве все тихо и спокойно, почему не возвращаетесь?";

"Кто мешает вернуться. Уже не в тему это нытьё";

"Мы в Украине. Но уехали из родного города. Ждем освобождения. Домой хочется ужасно".

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