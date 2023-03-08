Оля Полякова, украинская певица, почтила память украинского военнопленного, который был расстрелян оккупантами за фразу "Слава Украине!". Чтобы почтить его память, знаменитость опубликовала видео в своем блоге Instagram, на котором она читает стихотворение Петра Маги.

"Стріляти в бік беззбройного - забава,

Тим більш, що він не скиглить і не плаче,

дав чергу і стоїш такий - красава,

бо знаєш, що не буде точно здачі…

День, камуфляж… Не холодно,не жарко,

Зіжрали сонце березневі тіні,

А полонений попросив цигарку,

Бо знає, що нічого вже не змінить" - прочла отрывок из стиха Ольга Полякова. Это не первый стих Петра Маги с окопа, который впечатлил артистку и поклонников:

«Так больно 💔плачу; Очень хорошее стихотворение! Россияне даже не поняли, что у нас появился новый Бандера, новый символ воли; До слез..🤦‍♀️😢А какой сильный взгляд у него был;

Сколько павших таких, о которых мы и не слышали 😢; Невозможно. Слезы и боль.; 👏Как всегда вы на высоте!! Мы вас услышали!! Мы плачем и кланяемся Герою!!» - пишут в сети.

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