Оля Полякова, украинская певица, почтила память украинского военнопленного, который был расстрелян оккупантами за фразу "Слава Украине!". Чтобы почтить его память, знаменитость опубликовала видео в своем блоге Instagram, на котором она читает стихотворение Петра Маги.
"Стріляти в бік беззбройного - забава,
Тим більш, що він не скиглить і не плаче,
дав чергу і стоїш такий - красава,
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бо знаєш, що не буде точно здачі…
День, камуфляж… Не холодно,не жарко,
Зіжрали сонце березневі тіні,
А полонений попросив цигарку,
Бо знає, що нічого вже не змінить" - прочла отрывок из стиха Ольга Полякова. Это не первый стих Петра Маги с окопа, который впечатлил артистку и поклонников:
«Так больно 💔плачу; Очень хорошее стихотворение! Россияне даже не поняли, что у нас появился новый Бандера, новый символ воли; До слез..🤦♀️😢А какой сильный взгляд у него был;
Сколько павших таких, о которых мы и не слышали 😢; Невозможно. Слезы и боль.; 👏Как всегда вы на высоте!! Мы вас услышали!! Мы плачем и кланяемся Герою!!» - пишут в сети.
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