Для таких маковых завиванцев оно подходит идеально, начинку обычно укладывают внутрь и заворачивают в рулетики, но Евгений Клопотенко решил немного скреативить.

Макивнык, или завиванец из мака, или рулет с маком – это выпечка на основе дрожжевого теста с маковой начинкой. В приготовлении макивныка есть определенные нюансы, однако проверенный рецепт поможет избежать наиболее распространенных конечных дефектов.

Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился в Инстаграм рецептом этой вкусной выпечки. Он немного упростил рецепт и использовал готовое тесто.

Для таких маковых завиванцев оно подходит идеально, начинку обычно укладывают внутрь и заворачивают в рулетики, но Евгений Клопотенко решил немного скреативить – он сделал соус из мака и сахарного сиропа, а им смазал готовые завиванцы. От выпечки будут довольны дети и взрослые.

Вам понадобится:

1 кг готового слоеного теста

100 г мороженых или свежих вишен

100 г мака

50 г меда

200 г сахара

200 мл воды.

Способ приготовления:

1.Размороженное тесто разделите и порежьте 1 пласт на 3 полоски. Немножко раскатайте его скалкой. Смажьте полоски медом и заверните их в улитки.

2. Разогрейте духовку до 200 градусов. Противень застелите пергаментом и выложите на него рулетики из теста, оставляя между ними расстояние в 2-3 сантиметра. Между тестом выложите ложки и вилки, чтобы ограничить расширение теста при выпечке.

3. Запекайте 30 минут при 180 градусах.

4. Отдельно сварите сироп: сахар смешайте с водой, доведите до кипения и проварите 5 минут.

5.Готовые заливанцы выложите в тарелку, в сироп добавьте мак и вишни. Полейте этим сиропом выпечку.

Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.

Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.

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