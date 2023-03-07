Как пишет Politeka.net, Святослав Вакарчук - известный украинский певец, который является фронтменом группы "Океан Эльзы". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после полномасштабного вторжения пошел в военкомат, чтобы отправится защищать Родину. Но звезду отправили поднимать боевой дух солдатам во время войны, чем Вакарчук занимается и по сей день.

Не забывает Вакарчук и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз знаменитость поделился фото из Донбассе, где показал разрушенную церковь.

"Долина, церковь, в который я впервые был год назад. Тогда она еще была целой", - рассказала Вакарчук.

Перед Вакарчук поделился мыслями после приезда в Донецкую область.

"В этот день был бы день рождения моего папы Ивана Вакарчука. Всегда вспоминаю его слова: "Как можешь чем-то не заниматься - не занимайся. Делай только то, чего не можешь не делать".

Именно поэтому сейчас здесь. На Донбассе. С нашими защитниками и защитниками. Буду ездить сюда столько, сколько нужно. До Победы!", - написал Вакарчук под фотографией.

Напомним, Вакарчук из "Океана Эльзы" признался о больших переживаниях из-за своих детей

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