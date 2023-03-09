Анатолий Анатолич отметил, что одним видео, ему хотелось бы напомнить о том, что мы боремся не только за нашу землю.

После бессонной ночи и ракетной атаки украинцы отмечают 209 лет со дня рождения поэта и художника Тараса Шевченко. Телеведущий и шоумен Анатолий Анатолич отправился к знаменитому памятнику поэта в Бородянке Киевской области – он выстоял несмотря на постоянные авиаудары россии. Кадрами знаменитость поделился в Инстаграм.

Он отметил, что именно этим видео, ему хотелось бы напомнить о том, что мы боремся не только за нашу землю.

"Я хочу напомнить этим видео, которое я снял в Бородянке, что мы сражаемся не только за землю. Они хотели отнять у нас язык, культуру, историю, наши традиции и наше наследие. Все то, что по праву принадлежит нам", – подчеркнул Анатолий Анатолич.

Ведущий добавил, что даже в этом видео украинцы снова видят настоящее лицо россиян, которые пришли на нашу землю: разбомбленные дома, уничтоженные магазины и поврежденные памятники. Главная цель россиян – уничтожать и покорять, но уже и так ясно, что с украинцами этого никогда не получится. Он отметил, что Шевченко научил своими стихами - бороться.

"Борітеся – поборете, Вам Бог помагає! За вас правда, за вас сила І воля святая!", – Анатолий Анатолич процетировал Тараса Шевченко.

Напомним, что Анатолич не сдержавшись, разнес российский шоу-бизнес.

Как сообщала Politeka, Анатолич вступился за свою знаменитую куму, которая долгое время спонсировала рф.

Также Politeka писала, что Анатолич пробежал марафон ради ВСУ и не смог сдержать слез.