На своей странице в Instagram Николай Люлько показал, как приготовить особый винегрет.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

Запеченная свекла 700 г

Запеченный картофель 500 г

Запеченная морковь 400 г

Зеленый горошек 300 г (можно отварить замороженный)

Маринованный огурец 300 г

Квашеная капуста 300 г

Зеленый лук 100 г

Соль 20 г

Ароматное масло 100 г

"Моем и запекаем овощи на температуре 160-180 градусов до их готовности, конечно, картофель запечется быстрее, потом морковь и дольше всех будете запекать свеклу. Чищенные овощи нарезаем кубиком который вам нравится, также режем маринованный огурец и лук. Дальше самое интересное! Квашеную капусту руками отжимаем от лишней влаги, несколько раз перерезаем ее, чтобы она была не длинная. На разогретой сковороде, хорошо смазанной маслом, обжариваем до хорошей корочки капусту!", - объясняет звезда "Мастер Шеф".

Дальше остается только отправить все в одну миску и перемешать, посолив и заправив ароматным маслом.

Украинцы в комментариях оценили рецепт:

"Интересно. Никогда не клала в винегрет капусту, ни в каком виде. Надо попробовать";

"Винегрет не люблю, но этот обязательно приготовлю 😉".

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