Как пишет Politeka.net, Глеб Пьяных - известный российский журналист специально для Politeka Online рассказал, что ждать от встречи президента россии и Си Цзиньпина, китайского правителя. По его мнению, Китаю ловить нечего в россии и вообще вряд-ли глава КНР приедет в Москву. Как уверен российский журналист, главный российский оккупант не будет согласен отдать Крым, так как это достижение его жизни, а любой другой вариант будет неприемлим для всего мира, а значит Си Цзиньпин будет в неудобном положении.

"Ну, максимум какой возможен компромисс, что Крым становится независимым государством под международным управлением, но оттуда точно выходят все русские войска. Там вводится какая-нить национальная валюта, хотите - евро, хотите - доллар, выбирайте. А лучший вариант будет китайский юань. Крым переходит на китайский юань и вот такой компромисс наверное устроит Украину. Причем всю Украину, украинский народ имеет колоссальный голос. Уже никто в Украине за спиной украинского народа ничего на мой взгляд, все", - рассказал журналист.

Также Пьяных добавил, что любой другой вариант, где Крым остается частью россии, никто не поддержит в Украине. Поэтому максимальный компромисс на сейчас - это независимость под эгидой ООН.

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