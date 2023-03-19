Украинский танцор и хореограф Влад Яма, который сбежал в США, показал фото из прошлой жизни.

Как пишет Politeka.net, Влад Яма - известный украинский танцор и хореограф, который судил проекты "Україна має талант", а также "Танці з зірками". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения России Влад принял решение покинуть Украину вместе с женой и ребенком. В интервью звезда признавался, что успел выехать до введения ограничений. Но некоторые коллеги, такие как Евгений Кот, сомневаются в этом. Не забывает Влад и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда опубликовал кадры, где появился с бородой и покрыл белым голову.

"Моя предыдущая жизнь", - написал лаконично Влад под кадрами.

После этого Влад показал себя полность, где был в черно-белом платье и носках.

"Точно", - написал звезда.

До этого Влад показал достижение своего сына в публикации.

"Между тем у Леона тоже есть своя медаль. Детский забег – 2км! Но в следующий раз они с другом обещают пробежать больше!..

Папы бежали рядом, Лилиана с коляской тоже помогала. Радость сына не менее яркая, чем во время личного полумарафона", - написал Влад.

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