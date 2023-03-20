Как сообщает Politeka.net, тело убитого нашли в комнате одного из киевских хостелов.

В полиции рассказали, что им позвонили по телефону и сообщили о ссоре между двумя мужчинами. По словам звонившего, конфликт обернулся трагедией – убийством.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили в комнате тело 40-летнего уроженца Луганской области с многочисленными ножевыми ранениями.

Как выяснилось, мужчины, которые были соседями по комнате, несколько дней употребляли алкогольные напитки и ссорились. В ходе очередной ссоры 35-летний подозреваемый схватил нож и девять раз ударил своего оппонента в шею, спину и грудь.

От полученных травм мужчина погиб на месте.

Подозреваемый задержан и находится в изоляторе. Как выяснилось, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление.

За преднамеренное убийство ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, ранее сообщалось об убийстве в центре Киева.

Также стали известны подробности трагического ДТП с участием известного народного депутата.

Кроме того, Politeka.net писала о страшном событии в учебном центре "Десна", в результате которого погибли четыре человека.