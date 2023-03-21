Жена ведущего программы "Холостяк" и "Україна має талант" Григория Решетника регулярно выкладывает в сеть массу роликов, которые записывает в своем доме. Часто главными героями постов Кристины Решетник становятся сыновья пары. На этот раз в Инстаграм она опубликовала фото со старшим сыном и рассказала о его новом увлечении.

В частности старший сын Григория Решетника, увлекся поделками из картона. Иван уже принес домой ружье реальных размеров, до этого самолет "Мрію", гитару, бронетранспортер, танк, броник и шлем для игрушки, динозавра и еще много всего.

"Для каждой мамы ее дети – лучшие и когда наш старший Иванко через день приносит такие произведения из картона – у меня пропадает дар речи", – поделилась Кристина Решетник.

Кроме того, мальчик увлекся кулинарией и записался на специальній кружок, теперь он часто балует семью чем-то вкусненьким.

"С нового года пошел на кружок кулинарии – теперь каждый понедельник у нас новые кулинарные шедевры – сегодня были конфеты рафаэлло, до этого – вареники, печеные фаршированные яблоки", – добавила Кристина Решетник.

Напомним, что жена ведущего "Холостяка" Решетника с детьми неожиданно обратилась к мужу.

Как сообщала Politeka, жена Решетника похвасталась неожиданным сюрпризом от мужа и сыновей.

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