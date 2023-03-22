Блины с мясом – это отличный вариант закуски не только в будные дни, но и для праздничного стола. Если блины хорошо оформить и подавать со сметаной или с любым другим соусом, то это блюдо станет украшением любого застолья.

Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко показал рецепт быстрых блинчиков из мясной начинкой.

Евгений Клопотенко отметил, что по его рецепту блины получатся нежными и румяными, а мясная начинка – ароматной и сочной. Конечно, особенности блюду придаст оригинальный соус или вкусная сметана.

Ингридиенты:

Популярные статьи сейчас

Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент

Под завалами люди, все в огне, есть жертвы: россияне ударили по общежитиям под Киевом

Восемнадцатилетний сын погиб на глазах отца: детали новой трагедии на Херсонщине

В УПЦ МП пригрозили украинцам "апокалипсисом", если монахи уйдут: "Согласно предсказанию...

Разгромить и перерезать: журналист пояснил взаимосвязь между взрывами в Джанкое и контрнаступлением ВСУ
Показать еще

Для блинов:

  • 350 мл молока
  • 150 г муки
  • 2 яйца
  • 2 ст.л. подсолнечного масла
  • 1 ч.л. сахара
  • щепотка соли

Для начинки:

  • 600 г куриного бедра без кости
  • 1 луковица
  • щепотка кориандра и соль по вкусу

Как приготовить:

1. Готовим тесто для блинов: разбейте в миску два яйца и добавьте к ним 1 ч.л. сахара. Хорошо взбейте до образования легкой пены. Добавьте в яйца просеянную муку, щепотку соли, растительное масло и молоко. Хорошо перемешайте до однородности, следя, чтобы тесто не сбивалось в комочки.

2. Разогрейте сковороду без растительного масла и постепенно жарьте блины по 1 минуте с каждой стороны.

3. Тем временем очистите луковицу и нарежьте мелким кубиком. Обжарьте лук на среднем огне до золотистого цвета.

4. Отварное мясо измельчите с помощью мясорубки. Добавьте к нему лук, щепотку кориандра, посолите и хорошо перемешайте, чтобы получить однородную начинку.

5. В каждый блинчик выложите начинку, примерно 1,5 столовые ложки. Заверните блинчики конвертиком и можете есть. Если любите горячие, просто прожарте с двух сторон. Хотя они вкусные и холодные и горячие.

Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.

Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.

Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.