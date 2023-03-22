Блины с мясом – это отличный вариант закуски не только в будные дни, но и для праздничного стола. Если блины хорошо оформить и подавать со сметаной или с любым другим соусом, то это блюдо станет украшением любого застолья.
Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко показал рецепт быстрых блинчиков из мясной начинкой.
Евгений Клопотенко отметил, что по его рецепту блины получатся нежными и румяными, а мясная начинка – ароматной и сочной. Конечно, особенности блюду придаст оригинальный соус или вкусная сметана.
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Для блинов:
- 350 мл молока
- 150 г муки
- 2 яйца
- 2 ст.л. подсолнечного масла
- 1 ч.л. сахара
- щепотка соли
Для начинки:
- 600 г куриного бедра без кости
- 1 луковица
- щепотка кориандра и соль по вкусу
Как приготовить:
1. Готовим тесто для блинов: разбейте в миску два яйца и добавьте к ним 1 ч.л. сахара. Хорошо взбейте до образования легкой пены. Добавьте в яйца просеянную муку, щепотку соли, растительное масло и молоко. Хорошо перемешайте до однородности, следя, чтобы тесто не сбивалось в комочки.
2. Разогрейте сковороду без растительного масла и постепенно жарьте блины по 1 минуте с каждой стороны.
3. Тем временем очистите луковицу и нарежьте мелким кубиком. Обжарьте лук на среднем огне до золотистого цвета.
4. Отварное мясо измельчите с помощью мясорубки. Добавьте к нему лук, щепотку кориандра, посолите и хорошо перемешайте, чтобы получить однородную начинку.
5. В каждый блинчик выложите начинку, примерно 1,5 столовые ложки. Заверните блинчики конвертиком и можете есть. Если любите горячие, просто прожарте с двух сторон. Хотя они вкусные и холодные и горячие.
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