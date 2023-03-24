В этот раз у себя в Instagram Николай Люлько показал, как приготовить буженину из говядины.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

Мякоть говядины (не жирная) – 1700 г

Соль -140 г

Вода – 2 л

Масло растительное - 30 г

Также берем специи:

Кориандр 2 ч.л.

Горчица 2 ч.л.

Перец 1 ч.л.

Тмин 1 ч.л.

Чеснок 1 ч.л.

Копченая паприка 2 ч.л.

В 300 граммах воды растворяем соль и соединяем с остатком холодной воды. Очищаем мясо от пленок и погружаем в соляной раствор на 10-12 часов. Перевязываем кулинарной нитью. Если вы используете не молотые специи, обязательно перед их перетиркой подогрейте их в сковороде или сотейнике, так их вкус станет лучше! Обсыпьте мясо смесью специй, пусть отдохнет 2-3 часа", - объясняет звезда "Мастер Шеф".

Обжарьте мясо со всех сторон на хорошо разогретой сковороде, затем отправьте его в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 мин.

"Очень рекомендую для супер результата готовить это и любое мясо с помощью термометра! Имея термометр, уже после 30 мин в духовке измерьте какая температура внутри куска вашего мяса. Идеальная температура будет 50 градусов, максимум 52 и это уже катастрофически быстро вынимаем из духовки ! После того, как вы извлечете мясо, оно еще именно со счет внутренней температуры наберет 4-6 градусов! Если вы хотите максимально сочное мясо, прислушайтесь к моим советам!", — советует Николай Люлько.

Шеф-повар добавил, что лучше не резать мясо сразу, а сперва дать ему отдохнуть 10-15 минут и потом уже смаковать.

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