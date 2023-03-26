Украинская актриса Анна Кошмал из сериала "Сваты" показала, какая беда с ней произошла прямо перед выходом на сцену.

Как пишет Politeka.net, Анна Кошмал - известная украинская актриса, которая прославилась благодаря сериалу "Сваты", где сыграла роль Женьки Ковалевой. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после полномасштабного вторжения звезда начала активно освещать происходящее в Украине. При этом актриса признавалась, что только два человека из команды "Сватов", поддержали Украину и выступили с антивоенной позицией.

Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Кошмал поделилась фотографией, где рассказала о своей беде, которая произошла прямо перед представлением.

"А это я, которая за 20 минут до представления вылила на себя кипяток", - написала Кошмал и показала пластырь на ноге. Как можно заметить, ожог у Анны был был довольно большой.

А до этого Анна поделилась публикацией из Одессы. Звезда была в курточке, рассказав о своих ощущениях от посещения от украинской Пальмиры.

"Для нашей девичьей команды Одесса – всегда праздник, и море. Всегда хочется с ним побыть как можно дольше… ветер, птицы, соленый воздух, покой и глубина… невозможно оторваться", - написала Кошмал.

Напомним, звезда "Сватов" Кошмал показала любимое фото в своем архиве

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