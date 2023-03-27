Скандал вокруг актера и сценариста студии "Квартал 95" Руслана Ханумака не утихает.

Свое слово по поводу произошедшего сказала и бывшая жена Ханумака Алина Шаманская, пишет Politeka.net.

Блогер поинтересовалась, где те люди, которые защищали Руслана во время их скандального развода, сейчас.

«Меня только одно интересует: где те искренние друзья и близкие, которые так яро защищали Руслана после моего вынужденного заявления о разрыве? (где моей вины не было ни капли, я только публично себя защитила)», - поинтересовалась Алина.

Также девушка отметила, что у друзей Руслана были силы бросаться только на нее одну.

«Отвращение…», - выразила Алина свои чувства.

Напомним, ранее Руслан Ханумак заявил, что из музыкальной индустрии он уйдет.

«Мне не место в музыке и я уйду из музыкальной индустрии, чтобы не портить ваш музыкальный вкус. Хочу поблагодарить девушек и женщин, которые снялись у меня в клипе, это было ради вас. Вы красавицы, спасибо вам еще раз», - заявил Ханумак, которого захейтили из-за песни «Дика дичка».

Также сообщалось, что некоторые украинцы встали на защиту Ханумака, сказав что "Дика дичка" им понравилась.

Кроме того, напомним, что развод Ханумака и Алины был со скандалом.

На скандал в семье Ханумака отреагировало много звезд.

Свое слово по поводу произошедшего сказала и жена Ханумака.