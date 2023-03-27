В этот раз Анна решила ответить на самые популярные вопросы поклонников и поделилась несколькими кадрами, сделанными на семейной съемке. Саливанчук привлекла внимание честными ответами и своим мнением в Инстаграм.
Анна призналась, хочет ли, чтоб и ее двое сыновей были актерами: «Нет, не хочу. От слова совсем. Это очень важная профессия. Но если это будет их выбор, то я не буду препятствовать».
Ответила актриса также на то, почему захотела и сама быть актрисой: «Потому что это моя мечта детства. И только на сцене и в кино я получаю свою порцию счастья. Которое дает мне крылья» - пишет Саливанчук.
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Актриса Анна Саливанчук поделилась своими мыслями о значимости профессии актера в контексте грязной и страшной войны, которая происходит в Украине. Она отметила, что именно профессия актера дарит людям улыбку, надежду и веру в победу в такое нелегкое время.
Она рассказала о своем опыте выступлений на сцене в театре во время войны, когда зал был полон зрителей, которые одевались празднично и выражали свою поддержку героям и своей стране. Она также подчеркнула, что профессия актера позволяет делать многое, в том числе собирать деньги и донатировать их на нужды во время войны.
Напомним, супруга продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук предложила рецепт любимого блюда своих сыновей.
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