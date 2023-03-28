Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - известная украинская актриса, которая стала популярной благодаря шоу "Холостячка". На проекте победил юморист Александр Эллерт, но пара не смогла построить счастливые отношения в конечном итоге. Не забывает Мишина и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда показала фотографии с отдыха.

"Вы всегда как белочка в колесе. Так пора это колесо сделать таким, чтобы в нем приятно было бегать", - написала Мишина под публикацией.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков под публикацией и написали комментарии:

"Ксения у вас хорошая фигура и все такое но я прошу остановиться, поверьте люди больные анорексией также уверены что они имеют лишний вес";

"Ксения ты клевая, но худеть хватит потому что одни кости как-то не очень красиво становится";

"Каждому свое, кому-то нравится кому-то нет. Не нравится, промолчите и пройдите дальше";

"Шикарная фигура, шикарный вид, а так вообще насколько общество не уверено в себе — когда у девушки прекрасная фигура, начинают приказывать отжираться, когда у девушки хоть лишний килограмм по их мнению, начинают шеймить за лишний вес".

Напомним, Мишина распласталась на полу с минимумом одежды и потроллила украинок

А еще Politeka сообщала, что Мишина в неловкой позе показала свои жертвы ради фигуры и похудения

Также Politeka писала, что Мишина насмешила украинок сменой стиля после похудения



