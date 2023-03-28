Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - известная украинская актриса, которая стала популярной благодаря шоу "Холостячка". На проекте победил юморист Александр Эллерт, но пара не смогла построить счастливые отношения в конечном итоге. Не забывает Мишина и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда показала фотографии с отдыха.
"Вы всегда как белочка в колесе. Так пора это колесо сделать таким, чтобы в нем приятно было бегать", - написала Мишина под публикацией.
Фанаты поставили десятки тысяч лайков под публикацией и написали комментарии:
"Ксения у вас хорошая фигура и все такое но я прошу остановиться, поверьте люди больные анорексией также уверены что они имеют лишний вес";
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Контрнаступление через Белгородскую область: как ВСУ могут использовать территорию россии
Запад может вручить новый «подарок» путину после ордера на арест: «Осталось немного времени»
Дом с огромным участком за 700 долларов: где в Украине самое дешевое жилье, фото
Тело нашли в комнате: новое жуткое убийство всколыхнуло Киев
"Ксения ты клевая, но худеть хватит потому что одни кости как-то не очень красиво становится";
"Каждому свое, кому-то нравится кому-то нет. Не нравится, промолчите и пройдите дальше";
"Шикарная фигура, шикарный вид, а так вообще насколько общество не уверено в себе — когда у девушки прекрасная фигура, начинают приказывать отжираться, когда у девушки хоть лишний килограмм по их мнению, начинают шеймить за лишний вес".
Напомним, Мишина распласталась на полу с минимумом одежды и потроллила украинок
А еще Politeka сообщала, что Мишина в неловкой позе показала свои жертвы ради фигуры и похудения
Также Politeka писала, что Мишина насмешила украинок сменой стиля после похудения